Владимир Зеленский подтвердил потерю истребителя F-16
- Казахстан, происшествия
- 11:35, 13 апреля 2025
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CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале подтвердил потерю истребителя F-16 американского производства.
«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. Парню было всего 26 лет. Мои соболезнования семье и всем побратимам Павла.
Были необходимы доклады военных относительно этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства», - говорится в сообщении президента Украины.
В свою очередь Зеленский пообещал ответить «мощно и точно».
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