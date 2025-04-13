экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Владимир Зеленский подтвердил потерю истребителя F-16

CentralAsia (KZ) -  Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале подтвердил потерю истребителя F-16 американского производства. 

«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. Парню было всего 26 лет. Мои соболезнования семье и всем побратимам Павла.

Были необходимы доклады военных относительно этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства», - говорится в сообщении президента Украины. 

В свою очередь Зеленский пообещал ответить «мощно и точно».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com