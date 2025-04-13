Владимир Зеленский подтвердил потерю истребителя F-16

CentralAsia (KZ) - Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале подтвердил потерю истребителя F-16 американского производства.

«Сегодня в бою на F-16, к сожалению, погиб капитан Павел Иванов. Парню было всего 26 лет. Мои соболезнования семье и всем побратимам Павла.

Были необходимы доклады военных относительно этой боевой ситуации. Выясняем все обстоятельства», - говорится в сообщении президента Украины.

В свою очередь Зеленский пообещал ответить «мощно и точно».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения