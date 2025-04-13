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Си Цзиньпин призвал Евросоюз объединить усилия на фоне торговой войны с США

CentralAsia (KZ) -  Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин призвал Евросоюз объединить усилия на фоне торговой войны с США. Об этом он заявил 11 апреля на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине. 

«Китай и ЕС должны выполнять свои международные обязательства, совместно отстаивать тенденцию экономической глобализации и защищать международную торговую среду», - заявил Си Цзиньпин.

«В тарифных войнах не будет победителей, идти против всего мира означает изолировать себя», - добавил глава КНР.

«Даже если США продолжат вводить более высокие пошлины, это уже не будет иметь экономического смысла и превратится в анекдот в истории мировой экономики», - заявили в Министерстве финансов КНР.

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