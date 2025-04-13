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Глава украинского МИД назвал причину, по которой Киев нужен НАТО
МИД Украины
МИД Украины

CentralAsia (KZ) -  Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Анталийском форуме назвал причину, по которой Киев нужен для НАТО

«Украинская армия на текущий момент насчитывает 110 боевых бригад с реальным боевым опытом. ВСУ могут стать «весомым элементом» в укреплении безопасности Североатлантического Альянса», - заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. 

«Это будет не просто вклад, а конкретная, практическая поддержка безопасности в регионе. И к тому же экономически выгодная для Альянса», - цитирует УНИАН слова министра иностранных дел Украины, сказанные во время выступления на Анталийском дипломатическом форуме в Турции.

Он добавил, что перспектива вступления Украины в НАТО должна сохраняться и в дальнейшем, ведь это касается общей безопасности блока.

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