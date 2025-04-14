Американский стример IShowSpeed ​​отдал дань уважения Золотой статуе Чингисхана. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Известный американский ютубер и стример IShowSpeed, он же Даррен Уоткинс-младший, провел более часа (11.04.2025) в Национальном музее Чингисхана и провел прямую трансляцию.

Во время трансляции к нему виртуально присоединились 38,6 млн подписчиков со всего мира. Он посетил все выставочные залы с третьего по девятый этаж, включая Зал почета, где отдал дань уважения Золотой статуе Чингисхана.

Старший экскурсовод музея Энхцолмон Очирсурэн провел экскурсию, рассказав о великом наследии наших предков и легендарном Чингисхане, познакомив мировую аудиторию с богатым наследием и культурой Монголии.

IShowSpeed ​​выразил свое восхищение историческими достижениями Великого Хана, упомянув, что он верит, что в его жилах течет кровь воина. Он также пообещал своим зрителям, что обязательно снова посетит Национальный музей Чингисхана, если вернется в Монголию.

Это его первый визит в Монголию. Известный своими трансляциями FIFA и Fortnite, комедийным контентом и видеореакциями, IShowSpeed ​​приобрел миллионы подписчиков благодаря своей уникальной личности и развлекательному стилю.

Даррен Джейсон Уоткинс-младший (Darren Jason Watkins), более известный под псевдонимом IShowSpeed или просто Speed — американский ютубер и интернет-стример. Он известен своими разнообразными прямыми трансляциями, на которых он в основном играет в компьютерные игры, такие как FIFA, Fortnite, Minecraft и Roblox.

Даррен Уоткинс-младший родился 21 января 2005 года в американском городе Цинциннати, штат Огайо.

Свой YouTube-канал Уоткинс-младший создал в 2016 году, время от времени загружая игровые видеоролики. Примерно в декабре 2017 года Уоткинс-младший начал загружать видео по таким играм, как NBA 2K и Fortnite. В конце концов, количество его подписчиков выросло за несколько месяцев, достигнув 100 тысяч в апреле 2021 года, 1 миллиона в июне 2021 года и 10 миллионов в июле 2022 года. В 2025 году уже более 38 миллионов.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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