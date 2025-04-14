Монголка стала кавалером французского Национального ордена «L'Ordre du Mérite»

CentralAsia (MNG) - Указом президента Французской Республики Эммануэля Жан-Мишеля Фредерика Макрона г-жа Чимгуундарь Наваан-Юндэн, франкоговорящий профессиональный дипломат, награждена французским национальным орденом «L'Ordre du Mérite» («За заслуги»).

Она окончила Московский государственный институт международных отношений в 2006 году, Национальный университет управления во Франции в 2016 году и аспирантуру по международным отношениям в Университете Клингендаль в Нидерландах. Она свободно владеет французским, русским и английским языками, имеет дипломатичское звание «Высокодостойный» и работает на дипломатической службе 18 лет.

Национальный орден «Оrdre national du Mérite», также орден «За заслуги» — национальный орден Франции. Учреждён декретом от 3 декабря 1963 года президентом Франции генералом де Голлем в качестве замены многочисленным ведомственным орденам заслуг.

Орденом могут быть награждены французские граждане, за значительные гражданские и военные заслуги, в то же время недостаточные для награждения орденом Почётного легиона. Орденом могут награждаться также и иностранцы. Решение о награждении принимает премьер-министр Франции, являющийся Гроссмейстером ордена, по представлениям Правительства. Премьер-министр Франции становится кавалером Большого креста по истечении 6 месяцев деятельности на своём посту.

Великий канцлер ордена Почётного легиона также является и канцлером ордена Заслуг.

Орден заслуг является четвёртой по значимости наградой Франции после ордена Почётного легиона, ордена Освобождения и Военной медали.

27 июля 1972 года было создано Общество взаимопомощи членам Национального ордена Заслуг, переименованное 26 октября 1974 года в Ассоциацию членов Национального ордена Заслуг.

источник: MiddleAsianNews

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