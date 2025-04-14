Jade Gas продвигает разработку газового месторождения в Монголии

CentralAsia (MNG) -

Успешное бурение ускоряет добычу на месторождении «Улаан-Нуур», открывая возможности для продажи дорогостоящего газа

Компания Jade Gas (ASX: JGH) стремительно развивается в разработке газового месторождения «Улаан-Нуур» в регионе Южная Гоби в Монголии.

Компания успешно пробурила вторую эксплуатационную скважину, подтвердив свою веру в то, что месторождение может стать производителем газа мирового класса. Месторождение «Улаан-Нуур» расположено в бассейне Таван-Толгой, районе со значительным спросом на электроэнергию, топливо и надежную энергию для поддержки возобновляемых источников энергии.

Председатель правления Деннис Мортон заявил, что высокие показатели газа на скважине подтверждают цель компании по быстрой коммерциализации газа.

Компания Jade Gas намерена заключить соглашение с производителем оборудования для сжатого природного газа (СПГ) с целью содействия коммерциализации газа из первых скважин.

Модульный и масштабируемый план также включает изучение краткосрочных возможностей с меньшими капитальными затратами в виде сжатого природного газа, который мог бы заменить дизельное топливо в угольных грузовиках, удовлетворяя потребность в более чистом и безопасном топливе.

источник: MiddleAsianNews

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