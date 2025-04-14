МИД РФ: Россия готова восстановить дипотношения с Грузией

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CentralAsia (CA) - Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Москва настроена на восстановление дипломатических отношений с Грузией. По его словам, РФ сожалеет, что Тбилиси «увязывает позиция по Абхазии и Южной Осетии».

«Решение Российской Федерации о признании суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии, принятое в августе 2008 года, пересмотру не подлежит. Но мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией»,— сказал господин Галузин в интервью газете «Известия».

11 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе напомнил, что Тбилиси поддерживает отношения с Москвой в «мирном и прагматичном» тоне.

Дипломатические отношения между странами были прекращены со стороны Грузии после признания Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. В Тбилиси эти территории считают оккупированными.