Ким Чен Ын получил поздравления от президента Монголии

CentralAsia (MNG) - Лидер КНДР Ким Чен Ын получил корзину цветов и поздравительное письмо от президента Монголии Хурэлсух Ухнаа по случаю 113-й годовщины со дня рождения президента Ким Ир Сена. Об этом сообщило ИА ЦТАК.

Корзина цветов и поздравительное письмо были переданы соответствующему должностному лицу послом Монголии в КНДР 11 апреля.

источник: MiddleAsianNews

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