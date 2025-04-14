Ким Чен Ын получил поздравления от президента Монголии
CentralAsia (MNG) - Лидер КНДР Ким Чен Ын получил корзину цветов и поздравительное письмо от президента Монголии Хурэлсух Ухнаа по случаю 113-й годовщины со дня рождения президента Ким Ир Сена. Об этом сообщило ИА ЦТАК.
Корзина цветов и поздравительное письмо были переданы соответствующему должностному лицу послом Монголии в КНДР 11 апреля.
источник: MiddleAsianNews
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