В Монголии женщина-водитель автобуса вернула владельцу драгоценности на сумму ₮10 млн

слева: Энхчимэг и пассаржика

CentralAsia (MNG) -

Энхчимэг Чулуунбат, женщина-водитель автобусной компании «Зорчигч тээвэр хоёр», во время дежурства на своем маршруте нашла и сохранила забытые вещи пассажира и оперативно связалась с владельцем. Затем Энхчимэг отвезла найденные ценности в дом пассажира.

Предметы стоимостью более 10 миллионов тугриков (примерно $2840), включая серьги, кольца и украшения, находившиеся внутри пакета, были переданы владельцу в целости и сохранности.

источник: MiddleAsianNews

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