В Монголии женщина-водитель автобуса вернула владельцу драгоценности на сумму ₮10 млн
слева: Энхчимэг и пассаржика
CentralAsia (MNG) -
Энхчимэг Чулуунбат, женщина-водитель автобусной компании «Зорчигч тээвэр хоёр», во время дежурства на своем маршруте нашла и сохранила забытые вещи пассажира и оперативно связалась с владельцем. Затем Энхчимэг отвезла найденные ценности в дом пассажира.
Предметы стоимостью более 10 миллионов тугриков (примерно $2840), включая серьги, кольца и украшения, находившиеся внутри пакета, были переданы владельцу в целости и сохранности.
источник: MiddleAsianNews
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения