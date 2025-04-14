Юные дзюдоистки Монголии завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в Сербии

CentralAsia (MNG) - Юные дзюдоистки Монголии завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали в Сербии.

ISF U15 Gymnasiade вернулся на родину, в Сербию, для выпуска 2025 года. Первое мероприятие состоялось в Белграде в 2021 году.

Выпуск 2025 года проходит в Златиборе с 4 по 14 апреля и и охватят 25 видов спорта, в том числе 4 паравида спорта.

Златибор принял тысячи школьников-спортсменов со всего мира, включая Монголию.

Представьте себе волнение, когда 25 видов спорта объединятся в живописном горном регионе на западе Сербии. От плавания до паделя, гандбола, баскетбола и бадминтона, это событие является настоящим праздником атлетизма, разнообразия и спортивного мастерства. Благодаря тому, что на мероприятие ISF съехались спортсмены-школьники со всего мира, оно стало местом смешения культур, традиций и талантов.

Успешно выступили молодые монгольские спортсмены, особенно в дзюдо.

САЙНЖАРГАЛ Чинбаатар завоевала серебро в весовой категории до 36 кг среди девочек, золотая медаль досталась Анне Кларе Алегре Мендес из Бразилии, бронзовые медали достались Софии Кращук из Украины и Фатимаизахраханим Мамедзаде из Азербайджана. В этом весе ХИШИГМАА Доржнанжид заняла 4-е место.

ГООМАРАЛ Ганбаатар завоевала серебро в весовой категории до 40 кг среди девочек, золотая медаль досталась Семе Нур Ускел из Турции, бронзовые медали достались И-сюнь Сюй из Тайваня и Наргиз Мамедовой из Азербайджана.

БУЯНБИЛЭГ Батхуу завоевала серебро в весовой категории до 44 кг среди девочек, золотая медаль досталась Ягмур Абдуллаева из Азербайджана, бронзовые медали достались ЦЭЛМУУН Ганчимэг из Монголии и Микаэле Жардим де Оливейра Дос Сантос из Бразилии.

ГЭГЭЭН Цогтбаатар завоевала бронзу в весовой категории до 44 кг среди девочек, золотую медаль получила Сидчи Ян из Китая, серебро досталось Соне Кларе из Румынии, а Валерия Шульженко завоевала еще одну бронзовую медаль.

ОЧГЭРЭЛ Отгонбаатар завоевала золото в весовой категории до 52 кг среди девочек, серебро досталось ХОНГОР-УЖИН Отгон из Монголии, бронзовые медали достались Софии Станкович из Украины и Риа Теджас Сангави из Индии.

А также НОМИН-ЭРДЭНЭ Доржбал завоевала бронзовую медаль в весоворй категории +70 кг.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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