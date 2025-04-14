В этом году 85 000 школьников будут сдавать экзамен по монгольскому языку

CentralAsia (MNG) -

Этот экзамен особенно важен, поскольку, если вы провалите экзамен по монгольскому языку, вы не сможете поступить в университет в том году. Результаты письменного экзамена по монгольскому языку действительны в течение 2,6 лет.

Кроме того, с момента вступления в силу Закона о монгольском языке у лиц, поступающих на государственную службу, проводятся тесты по монгольскому языку.

85 000 школьников зарегистрировались для сдачи вступительного экзамена по монгольскому языку и литературе в 2025 году. В прошлом году экзамен сдавали около 40 000 человек, а в этом году их число значительно возросло, поскольку в нем добровольно приняли участие не только выпускники, но и ученики 10-х и 11-х классов.

Например, для сдачи экзамена зарегистрировались 39 164 старшеклассника, 30 824 ученика 11-х классов и 12 909 учеников 10-х классов. Кроме того, с учетом 2108 выпускников, проваливших экзамен по монгольскому языку в прошлом году, общее количество человек, сдающих экзамен, составит 85 тысяч.

Таким образом, по всей стране будет подготовлено 52 тестовых полигона, а в состав комиссии и организационной группы войдут 3301 педагог и работник.

Продолжительность письменного экзамена по монгольскому языку составит 100 минут, а результаты будут объявлены в течение 15 рабочих дней.

источник: MiddleAsianNews

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