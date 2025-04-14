В Таджикистане в результате землетрясений погиб ребенок, разрушены 29 домов

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 13 апреля произошло серия землетрясений.

По данным Геофизической службы Национальной академии наук РТ, первое землетрясение магнитудой 5.9 было зафиксировано в 09:24. Его эпицентр находился в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе, в 21 километре к востоку от Раштского района. В столице республики ощущалось 3 балла.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС), в села Уштурпаст погиб мальчик трех лет – его завалило обрушившейся стеной дома.

В селах Сафедкунда, Гулхани, Кул, Аскалони Раштского района повреждено 17 жилых домов и здание школы в селе Гулхани.

В селах Кул, Бустон, Анвар Каландаров и Ганишоб Таджикабадского района были частично разрушены 12 жилых домов и подсобные сооружения.

В тот же день в 12:14 и 13:33 часов на территории республики были зафиксированы повторные, более слабые, толчки магнитудой 4 и 3, эпицентр которых также находился северо-восточнее Раштского района. Жители Душанбе афтершоков не ощутили.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения