В Таджикистане в результате землетрясений погиб ребенок, разрушены 29 домов

- Таджикистан, общество
- 9:35, 14 апреля 2025
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- Обновлено: 9:37, 14 апреля 2025 Кыргызча
CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 13 апреля произошло серия землетрясений.
По данным Геофизической службы Национальной академии наук РТ, первое землетрясение магнитудой 5.9 было зафиксировано в 09:24. Его эпицентр находился в 160 километрах к северо-востоку от Душанбе, в 21 километре к востоку от Раштского района. В столице республики ощущалось 3 балла.
По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС), в села Уштурпаст погиб мальчик трех лет – его завалило обрушившейся стеной дома.
В селах Сафедкунда, Гулхани, Кул, Аскалони Раштского района повреждено 17 жилых домов и здание школы в селе Гулхани.
В селах Кул, Бустон, Анвар Каландаров и Ганишоб Таджикабадского района были частично разрушены 12 жилых домов и подсобные сооружения.
В тот же день в 12:14 и 13:33 часов на территории республики были зафиксированы повторные, более слабые, толчки магнитудой 4 и 3, эпицентр которых также находился северо-восточнее Раштского района. Жители Душанбе афтершоков не ощутили.