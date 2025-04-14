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130 семей лишились домов в аймаке Говь-Алтай из-за сильного ветра и пыльных бурь

CentralAsia (MNG) -  По меньшей мере 130 семей потеряли свои дома в западном монгольском сомоне Эрдэнэ аймака Говь-Алтай из-за сильных ветров и пылевых бурь, сообщило в воскресенье Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.

Между тем, по данным агентства, крыши около 17 квартир были сорваны пыльными бурями, обрушившимися на сомон в субботу.

Кроме того, пылевые бури нарушили электроснабжение некоторых домохозяйств, в основном в западных частях страны, добавило оно.

В Монголии суровый континентальный климат, поскольку сильные ветры, снегопады и пылевые бури являются обычным явлением весной.

Опустынивание, связанное с изменением климата, является основным фактором, обусловливающим учащение пылевых бурь в Монголии в последние годы, по данным Министерства окружающей среды и изменения климата страны.

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