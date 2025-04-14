Представлена ​​почтовая марка «Монгол Цаатан» от «Монгол Шуудан»

CentralAsia (MNG) - Почтовая марка «Монгол Цаатан» («Монгольские оленеводы») была выпущена 11 апреля 2025 года.

Эта почтовая марка прекрасно иллюстрирует образ жизни народа цаатанов на протяжении четырех времен года. На рисунках изображены миграция оленеводов, дети, едущие на оленях в школу, шаман цаатанов, охотник из тайги и отог [лагерь] народа цаатанов. На блоке изображены гора Гадар-Уус в Западной тайге и взрослый самец оленя.

Всего было напечатано 16 000 экземпляров четырех отдельных марок «Монгол Цаатан», стоимость каждой марки составляет 1 000 тугриков. Кроме того, было выпущено 555 конвертов первого дня (КПД) стоимостью 12 000 тугриков каждый. Эти марки, напечатанные во Франции, продаются в почтовых отделениях как в городских, так и в сельских районах Монголии.

Народ цаатанов традиционно населяет горные хребты Бурхээлэг, Жамс и Улан-Тайга, бассейны рек Тэнгис и Шишгэд, а также регионы Восточной и Западной тайги в аймаке Хубсугул. Более 200 цаатанов живут в Монголии, выпасая около 2800 оленей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения