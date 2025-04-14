Российские военные нанесли ракетный удар по Сумам

CentralAsia (CA) - Российские войска в воскресенье ударили по центру города Сумы. По уточненным данным ГСЧС Украины, 34 человека погибли, 117 пострадали.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что российские войска нанесли по Сумам два удара баллистикой. Военная разведка Украины утверждает, что речь идет о баллистических ракетах для комплекса «Искандер-М»/KN-23.

Российские власти обстрел Сум не комментировали.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что российские военные обстреляли Сумы в тот момент, когда там проходило награждение военных 117-й бригады теробороны. По его словам, мероприятие организовал глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, хотя его предупреждали, что этого делать нельзя. Военные, как утверждает Семенихин, не пострадали — во время обстрела они находились в укрытии.

Украинская служба Би-би-си» утверждает, что под удар попал конгресс-центр Сумского государственного университета.