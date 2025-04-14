Трамп открыл памятник самому себе
- Азия и мир, общество
- 10:16, 14 апреля 2025
- Просмотров: 2274
- Обновлено: 10:20, 14 апреля 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе в своем гольф-клубе Trump International Golf Club. Статую ему подарил бизнесмен Энтони Константино. Сообщение об этом появилось в аккаунте предпринимателя в соцсети X.
Статуя получила название «Монумент непокорности», ее высота составляет примерно 2,1 метра. Она была установлена между одним из зданий гольф-клуба и первой лункой 27-луночного поля для гольфа.
«Он стоит на каменном постаменте с выгравированным на нем именем Энтони Константино», — отмечается в сообщении.
Статуя изображает Трампа, поднявшего руку со сжатым кулаком. Такую позу президент принял после того, как в него выстрелили во время выступления летом 2024 года.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.