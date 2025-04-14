экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Трамп открыл памятник самому себе

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп открыл памятник самому себе в своем гольф-клубе Trump International Golf Club. Статую ему подарил бизнесмен Энтони Константино. Сообщение об этом появилось в аккаунте предпринимателя в соцсети X.

Статуя получила название «Монумент непокорности», ее высота составляет примерно 2,1 метра. Она была установлена между одним из зданий гольф-клуба и первой лункой 27-луночного поля для гольфа.

«Он стоит на каменном постаменте с выгравированным на нем именем Энтони Константино», — отмечается в сообщении.

Статуя изображает Трампа, поднявшего руку со сжатым кулаком. Такую позу президент принял после того, как в него выстрелили во время выступления летом 2024 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com