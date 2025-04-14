В результате землетрясения в Таджикистане разрушены более 90 домов

CentralAsia (TJ) - В результате землетрясения, которое произошло 13 апреля на северо-востоке Таджикистана, были полностью разрушены 94 жилых дома в Раштском и Таджикабадском районах, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) страны.

«Ещё десятки зданий получили частичные и легкие повреждения. По предварительным данным, один человек погиб», – говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщалось, в селе Уштурпаст погиб трехлетний мальчик – его завалило обрушившейся стеной дома.

По информации Геофизической службы Национальной академии наук, подземные толчки произошли в 09:24 утра. Эпицентр находился в 160 км от Душанбе, в районе Рашта. В эпицентре сила толчков достигала 5-6 баллов, в Душанбе ощущалось около 3 баллов.

В сёлах Сафедтундак, Гулхани, Кул, Аскалони и Хулаки в Раштском районе полностью разрушено 40 домов, частично – ещё 5. Также повреждены три чайханы, здание школы и одно вспомогательное сооружение.

В Таджикабадском районе полностью разрушены 54 жилых дома, частично – 45, легкие повреждения получило 61 здание. Кроме того, пострадали 2 школьных здания, 1 медицинский пункт, несколько чайхан и почти 200 хозяйственных построек.

По поручению президента Эмомали Рахмона создана специальная республиканская комиссия. Она уже работает на месте: оценивает ущерб, помогает пострадавшим и координирует восстановительные работы.

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