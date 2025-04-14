Будущий канцлер ФРГ допустил поставку Украине ракет Taurus, но есть условие

Фридрих Мерц

CentralAsia (CA) - Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Украине, но только по согласованию с европейскими партнерами.

В интервью ARD политик ответил на вопрос о том, будет ли он поставлять Украине это вооружение.

«Я всегда говорил, что буду делать это только по согласованию с европейскими партнёрами. Это делают англичане, французы это делают, американцы все равно это делают... Поставка должна быть скоординирована, и если она скоординирована, то Германия должна принять участие», - заявил Мерц.

Он добавил, что украинская армия должна перейти от обороны к наступательным действиям и начать атаки на критические объекты российской инфраструктуры, например нанести удары по Крымскому мосту.

Германо-шведские крылатые ракеты Taurus являются аналогом британских Storm Shadow. Ракетами Taurus можно поражать цели на расстоянии более 500 км.