Похолодание и дожди ожидаются в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на этой неделе прогнозируется переменчивая погода. На смену теплым и сухим дням придут дожди и грозы. Температура начнет постепенно понижаться.

По информации Узгидромета, сегодня по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины и во второй половине дня по Ташкентской области местами возможен кратковременный дождь, гроза. Завтра, 15 апреля, по республике без осадков.

Температура воздуха в эти дни будет в пределах 24-29 градусов, по югу местами до 32-37 градусов.

16 апреля в отдельных районах республики возможен небольшой дождь. 17-18 апреля кратковременные дожди с грозами пройдут в большинстве районов Узбекистана.

Температура воздуха будет постепенно понижаться. По большей части территории республики 16 апреля 20-25 градусов, 17 апреля – 18-23 градусов, 18 апреля – 16-21 градусов.

Ветер 7-12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15-20 метров в секунду.

В предгорных и горных районах временами дожди, 17-18 апреля местами сильные, в отдельных местах с грозами.

14-18 апреля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

В Ташкенте сегодня во второй половине дня возможен небольшой дождь, завтра без осадков. Преобладающая температура 25-28 градусов.

16 апреля возможен небольшой дождь. Температура 23-25 градусов.

17-18 апреля временами кратковременные дожди, грозы. Ожидается постепенное понижение температуры до 17-20 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, временами с усилением до 12-15 метров в секунду.