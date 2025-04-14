Дипломаты освободили из трудового рабства в Мьянме 13 граждан стран Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Сотрудники дипломатических служб Узбекистан и Казахстана освободили из трудового рабства граждан своих стран, а также кыргызстанцев, которые, оказавшись в Мьянме, стали жертвами преступной группировки. Об этом сообщает агентство «Дунё» при Министерстве иностранных дел Узбекистана.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Таиланде, в ведомство обратились двое соотечественников, рассказавших, что они попали в беду в Мьянме и попросивших о помощи в возвращении на родину.

Как сообщили мигранты, они в интернете нашли предложение о высокооплачиваемой работе в Таиланде. Причем им даже бесплатно предоставили авиабилеты до Бангкока. Уже отсюда узбекистанцев обманным путем переправили в Мьянму, где заставили трудиться в мошенническом колл-центре. Потерпевшие утверждают, что стали жертвами преступников, занимающихся торговлей людьми. Члены ОПГ постоянно угрожали иностранцам физической расправой в случае отказа выйти на работу, а также требовали крупную денежную компенсацию за возможность улететь домой.

Вмешавшиеся в ситуацию дипломаты выяснили, что в трудовом рабстве оказались еще семь граждан Кыргызстана и четыре казахстанца. Сотрудники Генконсульств Узбекистана и Казахстана учли просьбу кыргызстанских коллег, у которых нет представительства в Таиланде и Мьянме, помочь также представителям этой центральноазиатской республики.

В результате совместных действий и переговоров с «компетентными органами» государств Юго-Восточной Азии все попавшие в беду мигранты были освобождены. Правоохранители передали людей дипломатам на пограничном пункте Маесот в Таиланде, где иностранцам обеспечили временное жилье и питание.

11 апреля все 13 жителей стран Центральной Азии вылетели домой.

«Данный случай является примером эффективной реализации принципов братства, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, нашедшим практическое выражение в оказании помощи людям», — уточнили работники узбекского МИД.

Генконсульство республики в Бангкоке также призвало граждан проявлять бдительность при рассмотрении вакансий за рубежом и тщательно проверять достоверность источников данной информации.