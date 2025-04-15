Монгольские миротворцы защищают сотни мирных жителей после насилия в Абиемнхоме. ФОТО

- Монголия, происшествия
- 7:09, 15 апреля 2025
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CentralAsia (MNG) -
Миротворцы Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) из Монголии защищают сотни мирных жителей после насилия в Абиемнхоме
Было 7 утра, когда Захария Малуаль Ачиель услышал первые выстрелы. Это было единственное предупреждение о том, что ужасное насилие вот-вот должно было разразиться, когда вооруженная до зубов молодежь из Майома неистовствовала в городе Абиемнхом на северо-западе штата Юнити.
«Они очень быстро захватили весь город. Люди бежали куда могли, бросая все. Многие отправились в Аджаккуах и Абьей, но мы отправились на базу ООН, потому что знали, что там будет защита». Об этом сообщил Africa Newsroom.
Захария был среди 800 мирных жителей, которые искали убежища на временной базе, созданной в Абиемнхоме Миссией ООН в Южном Судане (МООНЮС) в августе прошлого года для предотвращения постоянных угонов скота и нападений с целью мести.
«Монгольские миротворцы патрулируют нашу территорию ночью, и мы чувствуем себя в большей безопасности. Но я беспокоюсь о тех, кто сбежал в кусты. Кто их защищает?» — спрашивает он.
Сообщается, что в столкновениях между вооруженной молодежью из обеих общин погибло не менее 46 человек, а более 36 получили ранения. Дети по-прежнему числятся пропавшими без вести. Дома были сожжены дотла, а медицинские центры разграблены. По оценкам, 20 000 человек были перемещены.
Командующий батальоном МООНЮС в Абиемхоме майор Даваадорж Болдбаатар заявил, что, несмотря на сохраняющуюся высокую напряженность, 80 монгольских миротворцев остаются в полной боевой готовности.
«Наша задача как миротворцев — защищать мирных жителей, столкнувшихся с неминуемой угрозой. Именно это мы и сделали, разместив бронетранспортеры и войска вокруг тех, кто рассчитывает на нашу помощь».
Группа МООНЮС во главе с главой полевого офиса в Бентиу Стеллой Абайоми вылетела в Абиемнхом для оценки ситуации в области безопасности и взаимодействия с местными властями, гуманитарными партнерами и общинами.
«Мы смогли создать защитное пространство для тех, кто был перемещен, и наши миротворцы доминируют в этом районе, обеспечивая безопасность», — говорит она. «Однако мы призываем правительство взять на себя свою главную ответственность по защите гражданских лиц, поскольку ситуация за пределами нашей временной базы неустойчива».
Координатор по оказанию помощи и реабилитации в Абиемхоме Габриэль Гук Луал говорит, что конфликт усугубляет и без того тяжелую гуманитарную ситуацию: около 13 000 человек теперь перемещены в Аджакуак, а 7 000 — в Абьей.
«Они отчаянно нуждаются в поддержке, особенно в еде и воде. Мы призываем гуманитарную помощь прийти и помочь нашему сообществу», — умоляет он.
Также звучат призывы к общинам объединиться для разрешения конфликтов и предотвращения дальнейшего насилия.
«Мы призываем общины к диалогу, чтобы разрешить этот конфликт ради всеобщего блага. Убивать друг друга — это не выход», — призывает Мэри Ньяджуор.
Захария Малуаль Ачиель соглашается.
«Я призываю молодежь прекратить убийства и разграбление имущества. Лучше жить в мире и гармонии. Эти инциденты травмируют всех нас», — говорит он.
«Жители Майома и Абиемнома — это одно сообщество. Пусть правительство и партнеры организуют конференцию, чтобы решить эту проблему и вернуть мир в наш район».
Татар С.Майдар
источник: MiddleAsianNews