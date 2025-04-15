Японская компания JINS HOLDINGS выходит на рынок Монголии с новым франчайзинговым соглашением

CentralAsia (MNG) -

Компания JINS HOLDINGS Inc. объявила о заключении франчайзингового соглашения с UBP LLC, частью крупнейшего в Монголии конгломерата Tavan Bogd Group, с целью расширения своего бренда очков в Монголии.

Этот стратегический шаг направлен на то, чтобы извлечь выгоду из экономического роста Монголии и обширной сети Tavan Bogd Group, хотя ожидается, что финансовое влияние на JINS HOLDINGS в финансовом году, заканчивающемся 31 августа 2025 года, будет минимальным.

JINS HOLDINGS Inc. работает в сфере производства очков, сосредоточившись на разработке и маркетинге своего бренда очков JINS. Компания стремится расширить свое присутствие на рынке, используя стратегические партнерства и соглашения о франчайзинге.

JINS HOLDINGS Inc., ранее JINS Inc, в основном занимается очками. Компания осуществляет свою деятельность через три бизнес-сегмента. Сегменты Domestic Eyewear и Overseas Eyewear в основном занимаются продажей очков, а местные дочерние компании в каждой стране отвечают за продажу очков в магазинах и через Интернет соответственно. Сегмент Miscellaneous Goods в основном занимается продажей мужских и женских разных товаров.

источник: MiddleAsianNews

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