Монгольские врачи-резиденты будут проходить обучение в США

CentralAsia (MNG) -

Врачи-резиденты будут проходить обучение в США в рамках стипендиальной программы.

По инициативе министра здравоохранения Монголии Мөнхсайхана Тогтмола организована последипломная подготовка кадров по совместной программе с несколькими странами. В этом контексте в сотрудничестве с Ассоциацией международного образовательного обмена Республики Корея был проведен трехэтапный отбор.

О. Номунзул, врач-ординатор 2-го года обучения по акушерству и гинекологии Национального центра охраны здоровья матери и ребенка, М. Номин-Эрдэнэ, врач-ординатор 2-го года обучения хирургического отделения Центрального военного госпиталя, завершат обучение в июне. Они прошли отбор и получили сертификат на обучение в США.

По состоянию на прошлый год по всей стране обучение закончили 1161 врач-ординатор, из которых 1045 стали врачами общей практики, 80 — врачами традиционной медицины и 36 — стоматологами.

источник: MiddleAsianNews

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