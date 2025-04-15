Монгольский игрок был назван самым ценным игроком турнира PUBG Mobile Global Open 2025

CentralAsia (MNG) -

Игрок из Монголии был назван MVP турнира с призовым фондом в $409 000 (1,4 млрд тугриков), который открыл сезон PUBGMobile 2025.

В Ташкенте, столице Узбекистана, завершился PUBG Mobile Global Open 2025 — турнир открытия сезона PUBG Mobile 2025 года, организованный компанией KRAFTON, с призовым фондом $409 000.

Монгольская команда 4Merical Vibes приняла участие в двухдневном турнире, в котором соревновались 16 лучших команд мира. Игрок команды Дөлгөөн «DOK» Ууганбаяр был назван MVP (самым ценным игроком) турнира.

На его счету 19 elims /количество удалений игроков соперника/, 9 assists /помог устранить игрока из команды противника/, 17 knocks /сделать игрока команды противника неиграбельным и привести к его удалению из игры/ и 4434 damage /ущерб, нанесенный игрокам команды противника/ в 18 играх.

Сезон PUBG Mobile 2025 года вот-вот начнется. Скоро начнется турнир «PUBG Mobile Super League - Central & South Asia Spring 2025», в котором помимо монгольской команды 4Merical Vibes примет участие команда Champions Esports. Три лучшие команды турнира получат право на участие в чемпионате мира этого года.

источник: MiddleAsianNews

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