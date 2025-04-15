Линия с двойной колеей устранит эту необходимость и обеспечит бесперебойное сообщение через границу Монголии и КНР

CentralAsia (MNG) -

Планируется, что новая двухколейная железнодорожная линия соединит монгольские шахты Таван Толгой с Китаем, что значительно увеличит транспортировку коксующегося угля примерно на 30%.

Железнодорожный проект направлен на устранение необходимости перевалки угля на границе из-за разной ширины железнодорожной колеи, тем самым оптимизируя процесс транспортировки.

Монголия стала ведущим поставщиком коксующегося угля в Китай, и эта новая железнодорожная ветка еще больше укрепит ее позиции на рынке.

Железнодорожное сообщение Монголия—Китай будет способствовать росту торговли углем

Строительные работы предварительно должны начаться на двухколейной железнодорожной линии между Китаем и Монголией. Отчеты показывают, что железнодорожная линия увеличит транспортировку коксующегося угля до 30%. Текущие оценки говорят, что проект начнется в апреле, а завершение запланировано на 2028 год.

Система двухколесных железных дорог решит основные проблемы

В сообщениях середины февраля отмечалось, что 240-километровая линия с двойной колеей пройдет от рудников Таван-Толгой в Монголии до города Гашуунсухайт на границе с Китаем. Важно отметить, что ширина колеи или расстояние между рельсами различаются в двух странах. В то время как в Монголии используется российская колея (1520 мм), в Китае применяется европейский стандарт — 1435 мм.

Из-за этой разницы рабочим необходимо перегружать угольные партии с монгольских поездов на китайские поезда на границе. Однако линия с двойной колеей исключит эту необходимость и обеспечит бесперебойное сообщение через границу.

Большой шаг вперед для монголо-китайской торговли

Сообщается, что правительство Монголии объявило о соглашении после переговоров между премьер-министром Китая Ли Цяном и премьер-министром Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсраем в Харбине, провинция Хэйлунцзян.

Таван-Толгой в Монголии является одним из крупнейших в мире месторождений угля, общие запасы которого оцениваются в 6,4 млрд тонн.

Из них до 40% — это уголь коксующегося качества. Mongolian Mining Journal (MMJ) заявил, что за первые семь месяцев 2024 года страна экспортировала в Китай более 34,5 млн тонн коксующегося угля, что значительно больше, чем 26,6 млн тонн, отправленных за тот же период в 2023 году.

Сейчас Монголия стала ведущим поставщиком коксующегося угля в Китай

Помимо увеличения на 30% по сравнению с прошлым годом, объем 2024 года делает Монголию основным поставщиком коксующегося угля в Китай с долей в 51,1% от общего объема импорта. Тем временем Китай возобновил импорт коксующегося угля из Австралии в начале 2023 года после первоначального запрета, введенного в конце 2020 года. Однако MMJ отметил, что «физический объем остается в несколько раз ниже уровня, существовавшего до запрета».

Производители стали используют коксующийся уголь для производства кокса, который затем загружают в доменные печи в процессе производства чугуна для восстановления железной руды в расплавленное железо. Сырье также действует как восстановитель углерода во время производства чугуна.

25 февраля Всемирная ассоциация производителей стали сообщила, что китайские сталелитейщики отлили примерно 81,9 млн метрических тонн нерафинированной стали в январе, что на 5,6% меньше в годовом исчислении с 86,8 млн метрических тонн. Тем не менее, последний объем все равно на 7,76% больше, чем 76 млн метрических тонн, отлитых в декабре.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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