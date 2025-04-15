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Монголия и Хорватия провели политическую консультативную встречу

CentralAsia (MNG) -  Четвертая политическая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных и европейских дел Хорватии состоялась в Улан-Баторе 14 апреля. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Стороны представили долгосрочную политику и цели развития Монголии и Хорватии, а также подробно обменялись мнениями о возможностях расширения сотрудничества. Они договорились продолжить совместные усилия по обогащению двусторонних отношений экономическим содержанием, увеличению торговли и инвестиций, а также расширению и углублению сотрудничества в области лесного хозяйства, туризма и образования.

Стороны также подтвердили свою приверженность укреплению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций и обменялись мнениями по некоторым международным и региональным вопросам.

Встреча прошла под председательством государственного секретаря Министерства иностранных дел Мөнхтушига Лханаажава с монгольской стороны и государственного секретаря по политическим вопросам Министерства иностранных и европейских дел Франо Матушича с хорватской стороны.

Монголия и Республика Хорватия установили дипломатические отношения 10 марта 1993 года.

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