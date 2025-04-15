Специальный докладчик ООН посетила Монголию с рабочим визитом

CentralAsia (MNG) - Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни доктор Ана Брайан Нугререс посетила Монголию с рабочим визитом с 8 по 14 апреля текущего года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

14 апреля этого года Специального докладчика принял государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав.

Он выразил благодарность за рабочий визит в Монголию в соответствии с открытым приглашением, направленным правительством Монголии специальным мандатариям и докладчикам ООН в 2004 году, и отметил, что Монголия поддерживает и сотрудничает с деятельностью ООН, ее системных организаций, а также специальных структур и механизмов Совета ООН по правам человека в рамках ее многопрофильных внешнеполитических задач.

Специальный докладчик д-р Ана Брайан Нугререс во время своего визита встретилась с представителями правительственных и неправительственных организаций, включая Постоянный комитет Великого Государственного Хурала (ВГХ) по инновационной и электронной политике, Подкомитет ВГХ по правам человека, Конституционный суд, Верховный суд, Генеральную государственную прокуратуру, Генеральную разведывательную службу, Министерство образования, Министерство семьи, труда и социальной защиты, Министерство юстиции и внутренних дел, Министерство электронного развития, инноваций и коммуникаций, и рассмотрела политику и мероприятия, реализуемые в области защиты персональных данных.

14 апреля она представила предварительные результаты своего визита представителям правительства Монголии и представит свой окончательный доклад Совету ООН по правам человека в марте 2026 года.

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