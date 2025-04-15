Постпред Монголии выступила с докладом на 28-й сессии Комиссии ООН по науке и технике в целях развития

CentralAsia (MNG) - Посол Гэрэлмаа Даваасурэн, Постоянный представитель Монголии при штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях, приняла участие в обсуждении высокого уровня 28-й сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по науке и технике в целях развития, состоявшейся в Женеве, Швейцария, 8 апреля 2025 года, и представила информацию о политике и мероприятиях, проводимых правительством Монголии по развитию научных, технологических и инновационных парков. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Гэрэлмаа Даваасурэн

В своем заявлении Постоянный представитель и посол Гэрэлмаа Даваасурэн подчеркнула, что правительство Монголии работает над разработкой и утверждением первого проекта закона о правовом статусе научных парков и что правительство Монголии в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) реализует Проект развития научных парков, который играет важную роль в совершенствовании правовой и нормативной среды для развития научных, технологических и инновационных парков, а также в укреплении потенциала политиков и других заинтересованных сторон.

Правительство Монголии в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по торговле и развитию приступило к реализации проекта «Научные, технологические и инновационные парки, соответствующие целям устойчивого развития: укрепление политической среды и практического потенциала Монголии» в октябре 2023 года. Проект будет завершен в 2026 году. Целью проекта является укрепление кадрового потенциала, необходимого для создания единой политики и институциональной системы поддержки развития научно-технологических и инновационных парков, выявление сильных и слабых сторон научно-технологических и инновационных парков нашей страны, изучение передового опыта других развивающихся стран, разработка рекомендаций по вопросам политики и развитие сотрудничества.

28-я сессия Комиссии ООН по науке и технике в целях развития прошла в Женеве, Швейцария, с 7 по 11 апреля 2025 года. Комиссия действует под эгидой Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). На заседаниях комиссии обсуждаются вопросы науки, технологий и развития, а также выносятся рекомендации. Организация Объединенных Наций по торговле и развитию выполняет функции Секретариата Комиссии и оказывает другую необходимую поддержку.

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