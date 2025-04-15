Трамп объявил о «дедлайне для Путина» по прекращению огня

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил, что поставил дедлайн для президента России Владимира Путина по прекращению огня. При этом точную дату он не назвал, сославшись на «дипломатическую чувствительность» вопроса.



На встрече с президентом Сальвадора Найибом Букеле американский президент сказал: «Я установил дедлайн по прекращению огня для Путина» (цитата по C-Span).

В своей речи виновниками начала конфликта он назвал экс-президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. При этом господин Трамп уточнил, что ожидает «очень хороших предложений» о прекращении боевых действий между Украиной и Россией.

Bloomberg и The Economist сообщали, что США рассчитывают заключить сделку к 20 апреля, в день православной и католической Пасхи, или к 30 апреля по случаю 100 дней со вступления Дональда Трампа в должность президента. На прошлой неделе господин Трамп сказал, что боевые действия на Украине «не имеют смысла» и Россия должна работать над прекращением огня.