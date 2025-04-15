МИД Ирана: Второй раунд переговоров с США пройдет в Омане

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CentralAsia (CA) - Следующий раунд переговоров между Ираном и США состоится в Маскате (Оман). Об этом сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в разговоре с агентством Irna.

«После проведенных консультаций сторонами было решено, что Маскат останется принимающей стороной для второго раунда этих переговоров, которые состоятся в субботу, 19 апреля»,— заявил Багаи.

Первый этап переговоров США и Ирана прошел в Омане 12 апреля. Делегацию Ирана представлял министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, сторону США — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Встреча заняла более двух с половиной часов, в ходе нее стороны обменялись позициями по иранской ядерной программе и по вопросу снятия санкций с Ирана.

Стив Уиткофф говорил, что США намерены добиться сворачивания иранской ядерной программы. По его совам, Вашингтон готов идти на компромиссы с Тегераном.