МВД России утверждает, что полицейские не совершали противоправных действий против мигрантов во время рейда в московской бане

CentralAsia (CA) - МВД России заявило, что полицейские не совершали «какие-либо противоправные действия» в отношении мигрантов во время рейда в московской бане.

«В настоящее время обращений от них в территориальный орган внутренних дел г. Москвы не поступало», – говорится в сообщении ГУ МВД по столице.

Там уточнили, что столичные полицейские вместе с ФСБ и Росгвардией 10 апреля пресекли противоправные действия иностранных граждан и провели проверку общественного помещения, расположенного в Тимирязевском районе столицы.

«В результате для разбирательства в ОВД доставлены 59 иностранных граждан, которые были проверены по информационным ресурсам МВД России. В отношении 25 из них составлены административные материалы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания), которые предусматривают штрафы и выдворения за пределы России», - говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном МВД заявили, что шесть из задержанных «осуществляли трудовую деятельность без заключения трудовых договоров», в результате чего «в отношении их работодателя решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ».

Ранее МИД КР вручил российскому послу Сергею Вакунову ноту в связи с массовыми задержаниями кыргызстанцев в московском банном комплексе «Бодрость».