На Турцию обрушились сильные заморозки и снег

CentralAsia (CA) - Некоторые регионы Турции столкнулись с резким похолоданием — после весеннего потепления температура опустилась до минус 15 градусов. Местами зафиксированы самые сильные холода за последние 30 лет, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы.

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По его словам, это один из самых серьёзных ударов по сельскому хозяйству со времён заморозков 2014 года. Сильнее всего пострадали плодовые культуры — абрикосы, персики, вишня, сливы, а также орехи и виноград. В попытке спасти урожай некоторые фермеры разжигали костры прямо в садах, чтобы защитить деревья и кустарники от промерзания.

По оценкам Anadolu, от заморозков пострадал урожай в 36 из 81 провинций Турции.

Температура в Турции повысится с 17 апреля. По данным издания Ensonhaber, до вечера вторника в регионе будет действовать предупреждение о возможности гололеда и заморозков, требующее от граждан особой осторожности. С приходом четверга температурные показатели начнут расти по всей стране