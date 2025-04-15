экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Парламент Венгрии принял поправку к Конституции о признании только двух гендеров — мужского и женского

CentralAsia (CA) -  Парламент Венгрии принял поправку к Конституции страны о признании только двух гендеров — мужского и женского, сообщает Associated Press.

Поправка также гласит, что права детей на моральное, физическое и духовное развитие превыше любых прав. Как отмечает агентство, речь идет также о праве на мирные собрания. Исключение сделано только для права на жизнь.

Внести изменения в Конституцию предложила правящая коалиция партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее младших партнеров — христианских демократов.

В итоге поправки поддержали 140 депутатов, против выступил 21 парламентарий, воздержавшихся не было. Перед голосованием оппозиция устроила акцию протеста перед зданием парламента. Полиция задержала несколько человек.

Принятая поправка дает базовое обоснование закону о запрете публичных мероприятий ЛГБТК-сообщества. В том числе речь идет о запрете популярного гей-парада в Будапеште, на который ежегодно собираются тысячи людей. Закон об этом в Венгрии приняли в марте.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com