В Казахстане из-за паводков эвакуировали более 380 человек

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в этом году с начала паводков эвакуировали 383 человека, в том числе 101 ребенка. Об этом сообщили в МЧС РК в ответ на официальный запрос «Курсива».

По данным ведомства, 380 жителей, включая всех детей, уже вернулись в свои дома. В пунктах временного размещения остается один человек. Еще двое находятся у родственников — их эвакуировали из дачного массива в Петропавловске, который попал в зону ограниченного доступа из-за паводка. Этот район расположен вдоль реки Ишим.

«Власти продолжают оказывать помощь пострадавшим. Возмещение ущерба проводится по действующим правилам. Людям, оставшимся без жилья, помогают на основании постановления правительства от 7 сентября 2014 года № 1222», — говорится в сообщении.

В МЧС заверили, что работа по поддержке пострадавших продолжается. В марте прошлого года в Казахстане начались масштабные весенние паводки. В ряде регионов власти объявили режим ЧС.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к казахстанцам назвал паводки «самым крупным бедствием по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет». Он пообещал всем пострадавшим гражданам оказать финансовую и другую необходимую помощь.

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