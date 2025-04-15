Нужно учитывать право народов на самоопределение, - Лавров не согласен с мнением Токаева о приоритете территориальной целостности государства

Сергей Лавров

CentralAsia (KZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью «Ъ», что не согласен с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в вопросе территориальной целостности государств.

Журналисты издания привели слова Токаева о том, что в мире вспыхнет около 650 региональных конфликтов, если страны будут руководствоваться лишь правом нации на самоопределение. После этого выступления Касым-Жомарта Токаева Лавров объяснил казахстанской стороне позицию России. В частности, министр подчеркнул, что территориальную целостность уважают те государства, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории.

«Ни одна колониальная держава не представляла весь народ, проживающий на этой территории, которую колонизаторы захватили! Это же не требует доказательств! Не представляли ни Париж, ни Лиссабон, ни Мадрид, ни Лондон... Поэтому и процесс деколонизации прошел в полном соответствии с Уставом ООН»,— сказал Сергей Лавров.

Токаев неоднократно говорил о приверженности Астаны принципам суверенитета и территориальной целостности всех государств, основанным на международном праве. По этой причине Казахстан не признает ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию, заявлял он летом 2022 года и тогда же назвал ДНР и ЛНР «квазигосударственными территориями». (На тот момент Москва их еще не присоединила. Большинство государств не признают референдумы, по итогам которых эти регионы вошли в состав России.)

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения