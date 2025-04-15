Песков: Москву на 9 Мая посетят более 20 глав государств и правительств

CentralAsia (CA) - На празднование Дня Победы в Москву приедут более 20 глав государств и правительств, заявил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков.

9 мая 2025 года в России отметят 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В столице будут рады всем гостям в этот «архиважный день», отметил пресс-секретарь президента.

«Мы будем рады видеть здесь всех, кто готов с нами отмечать эту грандиозную дату. <...> Мы ожидаем более 20 глав государств и правительств, которые будут вместе с президентом [Владимиром] Путиным отмечать этот праздник», — сказал Песков.

На параде 9 Мая будет один лидер из стран Евросоюза — премьер-министр Словакии Роберт Фицо и лидер страны — кандидата в ЕС, Александр Вучич, президент Сербии. Также приехать в Москву на празднование Дня Победы планируют председатель Китая Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Белоруссии Александр Лукашенко и другие.