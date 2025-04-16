Золотой билет в Монголию: Гражданство для триумфаторов Олимпиады и восходящих звезд!

CentralAsia (MNG) -

Олимпийские медалисты и будущие чемпионы смогут стать гражданами Монголии.

Депутаты парламента Бямбацогт Сандаг, Ганхуяг Хассуурь и Сайнзориг Пурэвжав подготовили законопроект о внесении поправок в Закон о гражданстве. Разработано предложение о добавлении в раздел 9.3 Закона о гражданстве после слов «имеет квалификацию» слов «в виде спорта, входящем в программу Олимпийских игр, или».

Будут внесены поправки в Закон о гражданстве, предусматривающие предоставление гражданства Монголии иностранным гражданам, добившимся или имеющим вероятность добиться успеха на Олимпийских играх, независимо от условий, указанных в законе.

По официальным данным, опубликованным Государственным комитетом по физической культуре и спорту, в 2023 году в Монголии было зарегистрировано 140 932 спортсмена. Большинство спортсменов, 68 214 (48,4%), представляют спортивные игры, 23 798 (16,9%) — национальные виды спорта, 15 824 (11,2%) — боевые искусства и силовые виды спорта, 17 406 (12,4%) — интеллектуальные виды спорта и 12 423 (8,8%) — массовые виды спорта, а оставшиеся 3267 (2,3%) — паралимпийские и военные виды спорта.

Однако из приведенных выше данных неясно общее количество спортсменов, занимающихся видами спорта, включенными в олимпийскую программу.

Поэтому законодатели считают, что для развития других видов спорта и игровых видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр, подготовки кадрового потенциала, повышения шансов на успех в нашей стране, помимо участия спортсменов, спортивных объединений, клубов и деятелей, правительству необходимо создать правовую среду.

Как видно из таблицы выше, виды спорта, в которых наша страна завоевала медали в истории Олимпийских игр, — это дзюдо, вольная борьба, бокс и стрельба.

Цель — привлечь в Монголию лучших представителей спортивной индустрии, предоставив им гражданство, и использовать их навыки для подготовки нового поколения молодых людей. В то время как Монголия обязана отправлять иностранных спортсменов на спортивные соревнования от своей страны, монгольские спортсмены также участвуют в международных соревнованиях от имени других стран.

В связи с этим в статью 9, раздел 3 Закона о гражданстве была внесена поправка, включающая положение о том, что «иностранному гражданину, достигшему или способному достичь исключительных успехов в виде спорта, включенном в программу Олимпийских игр, Президентом Монголии может быть предоставлено гражданство Монголии независимо от условий, указанных в настоящем законе».

Это расширит возможности иностранных спортсменов, добившихся высоких результатов мирового уровня, выступать за страну в качестве граждан Монголии и добиваться успехов на международных соревнованиях, а также создаст условия для передачи знаний, навыков и методик отечественным спортсменам.

Кроме того, участие спортсменов международного уровня в соревнованиях, представляющих Монголию, оказывает важное влияние на повышение интереса молодежи к спорту и пропаганду здорового образа жизни.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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