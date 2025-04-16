Монгольский шпажист завоевал серебро в фехтовании на колясках в Гонконге

CentralAsia (MNG) -

Hong Kong 2025 Para Fencing Satellite Tournament или турнир-сателлит по парафебрированию в Гонконге 2025 года, организованный Спортивной ассоциацией лиц с ограниченными возможностями Гонконга (Китай) и одобренный Всемирной федерацией парафебрирования, прошел с 11 по 12 апреля.

В турнире приняли участие паралимпийцы из Аргентины, Макао, Монголии, Тайваня, Гонконга, Индии, Японии и Филиппин.

В соревнованиях среди мужчин приняли участие два монгольских спортсмена. ДАВААСУРЭН Баярмөнх завоевал серебряную медаль в категории B по тяжелой шпаге, а ЖИГМЭДДОРЖ Баттөр вышел в четвертьфинал в категории A.

Даваасурэн Баярмөнх — четырехкратный чемпион страны и первый монгольский фехтовальщик-мужчина, завоевавший медаль на международном соревновании.

источник: MiddleAsianNews

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