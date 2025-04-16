Заместитель председателя Постоянного комитета ВСНП Китая Лосанг Жянцунь посетил Монголию

CentralAsia (MNG) -

Лосанг Жянцунь или Лувсан Жалцан — китайский политик тибетского происхождения, в настоящее время занимающий пост заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей и председателя Постоянного комитета Тибетского автономного района.

Визит заместителя председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Лосанга Жянцуня в Монголию для совместного проведения 6-й сессии Механизма регулярных встреч между Всекитайским собранием народных представителей и Великим Государственным Хуралом Монголии совместно с заместителем спикера Булгантуяа Хурэлбаатар.

14 апреля в зале «Сухбаатара» Государственного дворца состоялась VI сессия Механизма регулярных встреч Постоянного комитета Великого Государственного Хурала Монголии и Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики.

Заседание прошло под председательством Булгантуяа Хурэлбаатар, заместитель председателя Великого государственного хурала Монголии и председатель монголо-китайской парламентской группы, и Лосанга Жянцуня, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики.

На 6-й сессии Механизма постоянных встреч между двумя парламентами состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления двусторонних отношений, включая сотрудничество между парламентами и постоянными комитетами, обмен опытом и углубление будущего сотрудничества в четырех областях: торговля, экономика и зеленое развитие.

источник: MiddleAsianNews

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