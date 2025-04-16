4,7 млн ​​новорожденных скота зарегистрировано в первом квартале 2025 года

CentralAsia (MNG) -

В первом квартале 2025 года по всей стране родилось 4,7 миллиона голов скота из 26,7 миллиона самок, зарегистрированных на конец 2024 года.

В частности, ягнилось 2,1 млн овец, козлят — 2,4 млн, верблюдов — 16,8 тыс., коров — 104,9 тыс., кобыл — 19,7 тыс.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поголовье скота увеличилось на 1,3 млн. В том числе ягнят – 2,4 млн., козлят – 2,1 млн., телят – 102,5 тыс., жеребят – 19,4 тыс., верблюжат – 16,6 тыс.

По имеющимся данным, по состоянию на первый квартал 2025 года в Монголии насчитывается 58 миллионов голов скота.

источник: MiddleAsianNews

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