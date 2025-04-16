Обменялись мнениями по организации выступления монгольских балерин на Кубе

Леонардо Тур Броче и Золжаргал Сэсээр

CentralAsia (MNG) - 14 апреля 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Куба Золжаргал Сэсээр встретился с Леонардо Тур Броче, генеральным директором Большого театра «Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso». Об этом сообщает сайт Урлаг (Культура).

На встрече посол Золжаргал предложил организовать выступление монгольских артистов балета в Gran Teatro de La Habana, названном в честь известной кубинской балерины Алисии Алонсо, в рамках культурного сотрудничества двух стран. Стороны обсудили возможности организации совместных культурных мероприятий, посвященных 65-летию установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Куба.

Генеральный директор Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso выразил свою признательность за предложение посла и отметил, что в 2018 году в Большом театре Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso выступала заслуженный артист Монголии и известный танцор балета Алтанхуяг Дугараа. Он выразил заинтересованность в организации совместных культурных мероприятий и обмене опытом.

По данным посольства Монголии в Республике Куба, «Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso» был назван в честь известной кубинской балерины Алисии Алонсо в 2015 году. Архитектурный проект театра был создан бельгийским архитектором, а строительство было завершено в 1914 году инжиниринговой компанией из Нью-Йорка.

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