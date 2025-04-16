В Монголии на два с половиной месяца введен запрет на ловлю рыбы

CentralAsia (MNG) - В Монголии запрет на ловлю рыбы введен на два с половиной месяца для защиты рыб в реках и озерах в период нереста. Об этом сообщила Экологическая полиция.

Запрет на ловлю рыбы на территории Монголии будет действовать до 15 июня, говорится в официальном сообщении.

Согласно Закону о животном мире Монголии, с 1 апреля по 15 июня каждого года в некоторых реках и озерах запрещен лов рыбы.

Нарушение правил рыболовства повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере 300 тыс. монгольских тугриков (более 84,8 долл. США), а на юридических лиц — 3 млн. монгольских тугриков (более 848 долл. США).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения