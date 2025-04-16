Госдеп США отменил финансирование 139 иностранных программ на $215 млн, в том числе Узбекистану
- Узбекистан, экономика
- 10:43, 16 апреля 2025
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CentralAsia (UZ) - Государственный департамент США отменил финансирование 139 иностранных программ помощи на общую сумму $215 млн. Об этом сообщил Департамент госэффективности Соединенных Штатов (DOGE) в соцсети X.
Среди потерявших финансирование числятся следующие проекты:
- проект по борьбе с дезинформацией в Великобритании «Прогоним троллей» — $5,2 млн;
- «Развитие активной гражданской позиции» в Узбекистане — $2,5 млн;
- «Продвижение демократической культуры» в Армении — $2 млн;
- «Расширение устойчивости и вовлеченности написания новостей» в Молдавии — $2 млн;
- «Реагирование на дезинформацию посредством креативного контента» в Беларуси — $2,4 млн;
- а также проект «Независимые СМИ за мир и демократию» в Европе — $1,7 млн.
Вчера, 15 апреля, стало известно о заморозке правительством США более $2,2 млрд грантовых средств Гарвардского университета. Причиной стал отказ вуза на требования администрации президента США Дональда Трампа, касающиеся активизма и преподавательского состава.
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