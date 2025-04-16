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В Казахстане проживает 111 ветеранов Великой Отечественной войны

CentralAsia (KZ) -  На 1 апреля в Казахстане проживали 111 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Всего к ветеранам в стране причисляют 83 тысячи человек. Помимо непосредственно ветеранов боевых действий, в стране проживают почти 17 тысяч граждан, приравненных по льготам к ним. 

Также на 1 апреля насчитывалось 39,6 тысячи тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны и 26,5 тысячи ветеранов боевых действий на территории других государств.

«С начала года этим категориям граждан выплатили специальное государственное пособие на сумму 4,3 млрд тенге. В 2025 году на эти цели предусмотрено 17 млрд тенге», – отметили в ведомстве.

 

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