На этой неделе Таджикистан ждут дожди, ветер и похолодание

CentralAsia (TJ) - С 17 по 20 апреля на территории Таджикистана ожидается нестабильная погода — в разных регионах страны пройдут дожди, местами с грозами и градом, сообщили «Азия-Плюс» в Гидрометцентре страны.

Температура начнет снижаться, а в отдельных районах ветер усилится до 25 м/с. Местами возможны пыльные мглы и даже снег в горах.

Хатлонская область

В регионе — переменная облачность. С 17 по 19 апреля местами ожидаются дожди, грозы и град. 18–19 апреля — усиление осадков. Ветер западный, местами до 20 м/с. 17 апреля возможна пыльная мгла.

Температура в долинах ночью +14…+19°C, с 18 апреля похолодает до +8…+13°C. Днем — от +27…+32°C, затем снижение до +15…+20°C. В предгорьях — аналогичное понижение.

Согдийская область

Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, 17–18 апреля — местами грозы и град. В горах 19 апреля на высотах выше 2000 м возможен снег. Ветер временами усилится до 20 м/с.

Температура в долинах ночью +11…+16°C, с 19 апреля — до +4…+9°C. Днем — от +17…+22°C, 18 апреля — до +12…+17°C. В горах ночью до -1…-3°C, днем +12…+17°C, с понижением к выходным.

Районы республиканского подчинения (РРП)

В долинах 17 апреля к вечеру и в течение 18–19 апреля пройдут дожди, 20 апреля — без осадков. В горных районах также ожидаются осадки, 19 апреля на высотах выше 2000 м — снег.

Температура в долинах ночью +13…+18°C, к выходным — до +7…+12°C. Днем — от +25…+30°C, затем понижение до +12…+17°C. В горах ночью до +3°C, днем +10…+15°C.

Горно-Бадахшанская автономная область (ГБАО)

На западе региона — кратковременные дожди и грозы, 18 апреля — местами сильные. В восточных районах ожидаются дожди и снег, 19–20 апреля осадки усилятся. Ветер западный, в порывах до 25 м/с.

Температура по западу ГБАО: ночью +4…+13°C, днем до +25°C, затем похолодает до +10…+15°C. По востоку: ночью до -6°C, днем +7…+12°C, с понижением до -2…+3°C.

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