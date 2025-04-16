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Представлены поправки к Закону о полицейской службе

CentralAsia (MNG) -  Спикеру парламента Амарбаясгалану Дашзэгву был представлен законопроект, предлагающий поправки к Закону о полицейской службе, внесенный членом парламента Цогтбаатаром Дамдином.

Предлагаемые поправки направлены на регулирование назначения и увольнения руководства полиции на фиксированные сроки и предусматривают процедуры увольнения старших должностных лиц до окончания их срока. Поправки также подчеркивают прозрачность в полиции, позволяя общественности обмениваться новостями и информацией по законным каналам, помогая повысить подотчетность и сократить преступность и неправомерное поведение в организации.

Кроме того, поправки решают проблемы, связанные с сотрудниками полиции, которые не выполняют свои обязанности эффективно, особенно в городских районах. Предлагаемые изменения подчеркивают важность обеспечения того, чтобы сотрудники полиции соблюдали свои обязанности, предотвращали споры и избегали действий, которые могут негативно повлиять на функционирование организации, эффективность работы сотрудников и репутацию полицейской службы. Эта инициатива соответствует обязательству парламента по улучшению правоохранительной деятельности и общественной безопасности в Монголии.

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