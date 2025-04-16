В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,6

CentralAsia (CA) - Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в районе горного хребта Гиндукуш на северо-востоке Афганистана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Изначально сейсмологи сообщали о магнитуде 6,4, однако позднее понизили ее до 5,6.

Землетрясение произошло в 3:44 по местному времени в 167 километрах к востоку от города Баглан, население которого составляет около 108 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 121 километра.