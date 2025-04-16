На Землю обрушилась сильная магнитная буря

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CentralAsia (CA) - На Земле началась мощная магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«До Земли добрались два огромных солнечных протуберанца и ударили по магнитосфере. Космический удар вызвал мощную магнитную бурю, которая с перерывами затянется до утра четверга», — сказал он.

Пик магнитной бури пришелся на ночь и утро 16 апреля, говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН). По данным ресурса, в это время мощность бури была на уровне G2 — G3 — средняя буря и сильная буря.

Тишковец добавил, что в ночь со среды на четверг полярное сияние может появиться даже в средних широтах.

В период геомагнитных штормов рекомендуется воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок, а также постараться соблюдать диету, поскольку бури в первую очередь влияют на сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.