Экспо-2025: В Осаке задержан мужчина, подозреваемый в краже кыргызского меда

Полиция в павильоне Кыргызстана на EXPO'25

CentralAsia (CA) - В японском городе Осаке на выставке Экспо-2025 был задержан 83-летний мужчина, подозреваемый в краже кыргызского меда.

Как пишут японские СМИ, днем 16 апреля охранник обнаружил пожилого мужчину, пытавшегося украсть бутылку кыргызского меда (стоимостью 6800 иен или 4200 сомов), выставленную в зале А на территории выставки.

Подозреваемый проживает в префектуре Осака.

По словам сотрудника выставочного зала, мужчина упал, пытаясь убежать, и разбил баночку с медом.

Также есть информация, что он украл пиво и другие предметы из другого павильона, и в настоящее время полиция ведет дальнейшее расследование этого дела. Это первый случай арестов в павильоне Экспо.