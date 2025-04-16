Экспо-2025: В Осаке задержан мужчина, подозреваемый в краже кыргызского меда
- Азия и мир, происшествия
- 15:01, 16 апреля 2025
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Полиция в павильоне Кыргызстана на EXPO'25
CentralAsia (CA) - В японском городе Осаке на выставке Экспо-2025 был задержан 83-летний мужчина, подозреваемый в краже кыргызского меда.
Как пишут японские СМИ, днем 16 апреля охранник обнаружил пожилого мужчину, пытавшегося украсть бутылку кыргызского меда (стоимостью 6800 иен или 4200 сомов), выставленную в зале А на территории выставки.
Подозреваемый проживает в префектуре Осака.
По словам сотрудника выставочного зала, мужчина упал, пытаясь убежать, и разбил баночку с медом.
Также есть информация, что он украл пиво и другие предметы из другого павильона, и в настоящее время полиция ведет дальнейшее расследование этого дела. Это первый случай арестов в павильоне Экспо.
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