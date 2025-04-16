В Перу бывшего президента и его жену приговорили к 15 годам тюрьмы за отмывание денег

CentralAsia (CA) - Суд в Перу приговорил бывшего президента Олланту Умалу к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в отмывании денег.

Как сообщает Reuters, речь идёт о финансировании избирательной кампании 2011 года конгломератом Odebrecht (ныне Novonor). Такой же срок получила его супруга, Надин Эредия.

После оглашения приговора Эредия обратилась за дипломатическим убежищем в посольство Бразилии в Лиме – ей и младшему сыну статус предоставили. Перу обещало обеспечить безопасный выезд семьи. Адвокаты утверждают, что у Эредии рак, и ранее ей уже отказывали в поездке на лечение в Бразилию.

Сам Умала, бывший военный и президент страны с 2011 по 2016 годы, теперь, как ожидается, отбудет срок в тюрьме Барбадильо, где содержатся другие бывшие лидеры страны. Там уже находятся Педро Кастильо и Алехандро Толедо. До своего освобождения в 2023 году там же находился Альберто Фухимори.

Процесс по делу Умалы длился три года. Политик настаивал, что обвинения против него – это попытка расправы. Прокуратура утверждает, что средства были получены через Националистическую партию Умалы, чтобы противостоять Кейко Фухимори на выборах.

Несмотря на протесты защиты, приговор вступает в силу немедленно – даже если будет подана апелляция. Полный текст решения суд продолжит зачитывать в ближайшие дни. Окончательное постановление ожидается 29 апреля.

Адвокат Умалы Вильфредо Педраса назвал приговор чрезмерным и заявил, что обвинение так и не доказало незаконное происхождение денег. Он пообещал подать апелляцию.

Это дело стало очередным в масштабном антикоррупционном расследовании Lava Jato, которое охватило почти всю Латинскую Америку. Odebrecht, ранее одна из крупнейших строительных компаний региона, призналась, что десятилетиями давала взятки чиновникам в обмен на контракты. В 2020 году она сменила название и теперь проходит процедуру банкротства.

Умала стал четвёртым президентом Перу, фигурирующим в этом деле, и вторым – получившим реальный срок. В 2019 году бывший президент Алан Гарсия покончил с собой, когда к нему пришли с ордером на арест. В 2018-м Педро Пабло Кучински ушёл в отставку из-за аналогичных обвинений, а в 2023 году Толедо получил 20 лет за получение 35 млн долларов в виде откатов от Odebrecht.

Бывшие топ-менеджеры Odebrecht заявили, что компания финансировала почти все президентские кампании в Перу за последние 30 лет.